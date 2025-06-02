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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge kurban satış alanını inceledi

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, kurban satış alanında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:17
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge kurban satış alanını inceledi
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, kurban satış alanında incelemede bulundu.

        Belediyenin açıklamasına göre Önge, Kurban Bayramı öncesi Akdeniz Mahallesi'ndeki kurban satış alanını ziyaret etti.

        Önge, alandaki tedbirleri inceledi, Veteriner İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekiplerinden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Önge, vatandaşların hijyenik ve güvenli ortamda kurban almalarını sağlamak için çalışmaların süreceğini belirtti.

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