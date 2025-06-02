Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge kurban satış alanını inceledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önge, vatandaşların hijyenik ve güvenli ortamda kurban almalarını sağlamak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Belediyenin açıklamasına göre Önge, Kurban Bayramı öncesi Akdeniz Mahallesi'ndeki kurban satış alanını ziyaret etti.

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