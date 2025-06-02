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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Mersin'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 19:47 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:19
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Mersin'de öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

        Gezeravcı, Kargıcak İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda, uzayda yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

        Çocuklara hayallerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini vurgulayan Gezeravcı, kendi uzay yolculuğu sürecinden örnekler vererek, azmin, disiplinin ve bilimin insanı nasıl zirveye taşıyabileceğini anlattı.

        Öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, soruları yanıtladı.

        Öğrencilere hazırlanan hediyeleri dağıtan Gezeravcı'ya anne ve babası da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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