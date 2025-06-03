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        Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 89 zanlı yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:54
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        Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 89 zanlı yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit", ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Sabah saatlerinde eş zamanlı 54 adrese düzenlenen operasyonda 89 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

        Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin operasyona çıkışı, adreslere düzenlenen baskın anları ve zanlıların yakalanması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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