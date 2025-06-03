Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 89 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" "tehdit", ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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