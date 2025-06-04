Bozyazı'da kurban pazarında denetim yapıldı

Bozyazı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri ise pazarda satışı yapılan kurbanlıkların sağlık durumlarını, küpelerini ve aşılarını kontrol etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Merkez Mahallesi Paşabelen mevkisinde kurulan pazarda yapılan çalışmada, kurban satıcıları dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.