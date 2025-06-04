Gülnar'da içme suyu projesi tamamlandı

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ve vatandaşlar da katıldı.

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