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        Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla rehin alan kişi yakalandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokakta bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:46
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        Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla rehin alan kişi yakalandı
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokakta bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı.

        Yeni Mahalle'de şüpheli M.E. ile boşanma aşamasındaki eşi M.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bu sırada, M.E. yanında taşıdığı bıçakla karısını sokakta rehin aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

        Bölgeye yakın olan sivil polislerin ve bir vatandaşın müdahale ettiği olayda, eşini rehin alan M.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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