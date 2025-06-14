Mersin'de pamuk deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çilek Mahallesi'ndeki bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da kullanılıyor.
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