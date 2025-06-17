Mersin'de zabıtanın bulduğu ziynet eşyası sahibine ulaştırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları ziynet eşyasını sahibine teslim etti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları ziynet eşyasını sahibine teslim etti.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırklarsırtı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ziynet eşyası buldu.
Araştırmalar sonucu ekipler, ziynet eşyasının sahibine ulaştı.
Ziynet eşyasını teslim alan G.C, ekiplere teşekkür etti.
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