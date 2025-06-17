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        Mersin'de zabıtanın bulduğu ziynet eşyası sahibine ulaştırıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları ziynet eşyasını sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 08:46 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:46
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        Mersin'de zabıtanın bulduğu ziynet eşyası sahibine ulaştırıldı
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        Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları ziynet eşyasını sahibine teslim etti.

        Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırklarsırtı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ziynet eşyası buldu.

        Araştırmalar sonucu ekipler, ziynet eşyasının sahibine ulaştı.

        Ziynet eşyasını teslim alan G.C, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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