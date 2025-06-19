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        Mühendis, kızı için kayak simülasyonu tasarladı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan mühendis, kızı için yerli imkanlarla tasarladığı simülasyonla 4 mevsim kayak yapmak isteyenlere ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:56 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:56
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        Mühendis, kızı için kayak simülasyonu tasarladı
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan mühendis, kızı için yerli imkanlarla tasarladığı simülasyonla 4 mevsim kayak yapmak isteyenlere ulaşmayı hedefliyor.

        Mühendis Gökalp Bulut (42), kayak sporuna merak saran kızı Nil Bulut (8) için kayak simülasyonu tasarlamaya karar verdi.

        Bu kapsamda atölyede çalışmalara başlayan Bulut, 2 yıllık sürede ekipman ve mekanizmalarının tamamı yerli malzemelerden oluşan kayak simülasyonu tasarladı.

        Simülasyon, ön ve arka sisteminde yer alan band ve mekanizmaya entegre elektrikli motor sayesinde çalışıyor.

        Dağ pisti eğimlerine uygun hareket eden 2 metre enindeki ve uzunluğundaki kayak simülasyonuyla kullanıcılar, temel duruş pozisyonlarını öğrenme fırsatı yakalıyor.

        Bulut, hem daha fazla insana ulaştırmak hem de 4 mevsim bu sporun yapılmasını sağlamak için test aşamasını başarıyla geçen kayak simülasyonunu arkadaşının spor salonuna taşıdı.

        Burada ilk olarak kızı ve arkadaşlarına eğitim veren mühendis baba, dağ sporunu salona taşıyarak isteyenlere 12 ay boyunca kayak yapma imkanı sunuyor.

        Gökalp Bulut, AA muhabirine, kendisi ve kızının sporla iç içe yaşam sürdüğünü söyledi.

        Kızı Nil ile 2 yıldır kayak yapmaya gittiğini anlatan Bulut, bu süreçte kızının bu sporu yapmakta zorlandığını belirtti.

        Kızının kayak beceresini artırmak için simülasyonunu hazırladığını ifade eden Bulut, "Bu ekipmanla çocukların ve yetişkinlerin kayağa gitmeden salon ortamında kayak öğrenmesini istiyoruz." dedi.

        Bulut, dağda kayak yapmanın ciddi maliyet ve efor istediğini dile getirdi.

        - "Kayak öncesi deneyim kazanacak"

        Bu simülasyonla çok fazla kişiye kayak yapmayı öğretmek istediğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

        "Kayak sporu 'dağa gidelim, kayak yapalım' gibi bir süreç değil. Tamamen disiplin süreci. Simülasyonla kayak yapanlar salon ortamında kas hafızalarını geliştirecek. Kayak öncesi deneyim kazanacak. Kayağı salon ortamına indirgemek bizim için büyük avantaj. Burada verdiğimiz eğitimlerle kayak yapmaya gidenler dağda nelerle karşılaşabileceğini bilecek."

        Bulut, simülasyon sayesinde kayağı salon ortamında 12 ay yapma imkanı sunduklarını dile getirdi.

        Nil Bulut da babasının tasarladığı simülasyondan çok keyif aldığını belirterek, "Babam iyi ki bu makineyi yapmış. Burada yaptığım çalışmalar sayesinde dağda kayak yapmak kolay olacak." dedi.

        Simülasyonunu kullanan 8 yaşındaki Bade Aktay ise kendisini karın üstünde kayak yapmış gibi hissettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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