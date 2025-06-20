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        Başkan Önge, maaşını başarılı öğrencilere verecek

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, bir maaşını başarılı öğrencilere burs olarak verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:22 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:22
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        Başkan Önge, maaşını başarılı öğrencilere verecek
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, bir maaşını başarılı öğrencilere burs olarak verecek.

        Önge, yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Gülnar birincisi olacak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) en yüksek puanı alacak öğrencilere bir maaşını vereceğini belirtti.

        Öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Önge, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmak en önemli görevimizdir. Bursun öğrencilerimizin eğitim hayatlarında bir nebze de olsa fayda sağlamasını ve onlara ilham vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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