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        Mut'ta çiftçilere ekipman desteği

        Mersin'in Mut ilçesinde çiftçilere mobil tohum eleme makinesi destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:49
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        Mut'ta çiftçilere ekipman desteği
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        Mersin'in Mut ilçesinde çiftçilere mobil tohum eleme makinesi destek verecek.

        Mut Ziraat Odasınca ilçeye kazandırılan makine, ilk olarak Kurtuluş, Çatalharman ve Hacıahmetli mahallelerinde hizmete sunulacak.

        Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, makinenin tanıtım programında, söz verdikleri projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Makinenin ihtiyaç duyulması halinde kırsal mahallelere yönlendirileceğini ifade eden Yılmaz, "Yeni sistem sayesinde çiftçiler, kendi bölgelerinde tohum eleme işlemlerini daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirme imkanına kavuşacak. İlçemize ve üreticimize hayırlı olsun." dedi.

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