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        Mersin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:09 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:09
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        Mersin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kömürlü Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 33 KPK 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki eşi ile çocuğu sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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