Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
C.İ. idaresindeki 33 BBE 518 plakalı otomobil, Kargıpınar Mahallesi D400 kara yolunda yolun karşısına geçemeye çalışan 75 yaşındaki Osman Düzgün'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Osman Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzgün'ün cenazesi incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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