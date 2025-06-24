Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        C.İ. idaresindeki 33 BBE 518 plakalı otomobil, Kargıpınar Mahallesi D400 kara yolunda yolun karşısına geçemeye çalışan 75 yaşındaki Osman Düzgün'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Osman Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Düzgün'ün cenazesi incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özel'den açıklamalar
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?

        Benzer Haberler

        Omzundan inmeyen 'Belta' ile yat turları düzenliyor
        Omzundan inmeyen 'Belta' ile yat turları düzenliyor
        Mersin'de otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Mersin'de otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Bozyazı'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
        Bozyazı'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
        Mersin'de saklandığı sitedeki evlere giren maymunun yakalanması için kafes...
        Mersin'de saklandığı sitedeki evlere giren maymunun yakalanması için kafes...
        Baba mesleği ayakkabıcılığı 64 yıldır aynı dükkanda yaşatıyor
        Baba mesleği ayakkabıcılığı 64 yıldır aynı dükkanda yaşatıyor
        Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutukland...
        Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutukland...