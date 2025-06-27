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        Mersin'de 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'de 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:39
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        Mersin'de 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Mersin'de 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda sentetik hap bulundurulduğu belirlenen kamyonet, ekiplerce dronla bir süre takibe alınıp durduruldu.

        Araçtaki aramada, 332 bin 808 sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücü S.H. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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