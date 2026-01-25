Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde Toros Dağları'ndan toplanan karın döküldüğü meydanda çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:06
        Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi
        Mersin'in Silifke ilçesinde Toros Dağları'ndan toplanan karın döküldüğü meydanda çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Silifke Belediyesi ekiplerince, yüksek kesimlerde toplanıp kamyonlara yüklenen kar, yağışın olmadığı ilçe merkezindeki Göksu Parkı Meydanı'na döküldü.

        Burada düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

        Öte yandan, hafta sonunu kar manzarasıyla geçirmek isteyenler de 1450 rakımlı Mara Yaylası'nda bir araya geldi.

        Bazı ziyaretçiler beyaz örtüyle kaplanan yaylada piknik yaptı bazıları da kar topu oynayarak eğlendi.

        Yayla yolunda önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



