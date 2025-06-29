Mersin'de otomobil çöp kamyonuna çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece saatlerinde görevde oldukları esnada gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Adem Oğuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan çalışma arkadaşımız Yusuf Alataş'a acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, çöp kamyonundaki temizlik işçileri Adem Oğuz (47) ve Yusuf Alataş (45), otomobil sürücü A.B. ile yanındaki O.B. ve B.Ş. yaralandı.

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