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        Mersin'de ağaçlık alanda yangın çıktı

        Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:51
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        Mersin'de ağaçlık alanda yangın çıktı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri ve 11 arazöz yönlendirildi.

        Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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