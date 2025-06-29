Mersin'de ağaçlık alanda yangın çıktı
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri ve 11 arazöz yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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