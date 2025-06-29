Mersin'de ağaçlık alanda yangın çıktı

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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