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        Mersin'de otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada ölen işçinin cenazesi defnedildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin belediye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:05
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        Mersin'de otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada ölen işçinin cenazesi defnedildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin belediye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisinin cenazesi toprağa verildi.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Adem Oğuz'un (44) cenazesi, hastane morgundaki işlemlerin ardından görev yaptığı Anamur Belediyesinin bahçesine götürüldü.

        Buradaki tören sonrasında Oğuz'un naaşı, Kalınören Mahalle'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Cenaze namazına Oğuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaddin Özer, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        A.B. idaresindeki 07 AHA 930 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çöp konteyneri boşaltan Anamur Belediyesine ait 33 ADE 207 plakalı çöp kamyonuna çarpmış, kazada kamyondaki temizlik işçileri Adem Oğuz (44) ve Yusuf Alataş (45), otomobil sürücü A.B. ile yanındaki O.B. ve B.Ş. yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuz, müdahalelere rağmen kurtarılamamış, tedavisinin ardından gözaltına alınan A.B. tutuklanmıştı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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