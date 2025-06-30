Mersin'de otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada ölen işçinin cenazesi defnedildi

A.B. idaresindeki 07 AHA 930 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çöp konteyneri boşaltan Anamur Belediyesine ait 33 ADE 207 plakalı çöp kamyonuna çarpmış, kazada kamyondaki temizlik işçileri Adem Oğuz (44) ve Yusuf Alataş (45), otomobil sürücü A.B. ile yanındaki O.B. ve B.Ş. yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuz, müdahalelere rağmen kurtarılamamış, tedavisinin ardından gözaltına alınan A.B. tutuklanmıştı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Cenaze namazına Oğuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaddin Özer, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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