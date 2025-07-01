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        Mersin'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:01
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        Mersin'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Mersin Bölge Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Mersin Müdürlüğü ve Mersin Deniz Ticaret Odasınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Mersin Bölge Liman Başkan Vekili Murat Emre, törende, bölgenin denizcilik alanında en önemli liman tesislerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Bu alanda her geçen gün kapasite artışı ve yatırımlarla büyümenin devam ettiğini kaydeden Emre, şöyle konuştu:

        "Bölge Liman Başkanlığımız idari sahasında toplam 25 kıyı tesisinde yıllık yaklaşık 50 milyon ton yük elleçlemesi yapılmakta olup bu sayede Mersin sivil ticarette, tüm paydaşların ve kritik görevlerde çalışan denizcilerin de desteğiyle önemli bir liman kenti olma özelliği kazanmıştır. Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlığımız ve Valiliğimiz himayelerinde devletimizin tüm desteğiyle Mersin denizcilik sektörü büyümeye ve ilerlemeye devam etmektedir."

        Program Atatürk Parkı'nda Refah Şehitleri Anıtı önünde deniz şehitleri anısına çelenk bırakılmasının ve su takının yapılmasının ardından sona erdi.

        Programa Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Büyükşehir Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Gedik ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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