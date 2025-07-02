Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan Anamur Kaymakamı Duru'ya ziyaret
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Topsakaloğlu, ilçeye atanan Duru'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Duru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Topsakaloğlu'na teşekkür etti.
Ziyarette ilçeler arası işbirliği ve kamu hizmetleri değerlendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.