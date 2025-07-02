Tarsus Üniversitesi, Özbekistan'daki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapacak
TarsusÜniversitesi ile Özbekistan'daki 4 üniversite ve 2 enstitüsü arasında akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.
TarsusÜniversitesi ile Özbekistan'daki 4 üniversite ve 2 enstitüsü arasında akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, uluslararası akademik işbirliklerini güçlendirme çalışmaları kapsamında, Özbekistan'daki Semerkant Devlet Üniversitesi, Andijan Devlet Pedagoji Enstitüsü, Kokand Üniversitesi, Andijan Devlet Yabancı Diller Enstitüsü, Uluslararası Taşkent Üniversitesi ve Andijan Devlet Üniversitesi ile anlaşma yapıldı.
Özbekistan'daki eğitim kurumlarında düzenlenen imza törenlerine, Tarsus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğba Yolcu da katıldı.
Tarsus Üniversitesi ile Özbekistan'daki 4 üniversite ve 2 enstitüsü arasında imzalanan protokol sayesinde akademik ve bilimsel işbirliği yapılacak.
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