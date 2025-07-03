Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu yapımı süren okulu inceledi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımına devam edilen Tekmen Ortaokulu'nda incelemede bulundu.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımına devam edilen Tekmen Ortaokulu'nda incelemede bulundu.
Topsakaloğlu, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Eğitim kalitesini artırmaya yönelik yatırımların önemli olduğunu belirten Topsakaloğlu, öğrencilerin daha modern ve donanımlı ortamda eğitim görebilmeleri için çalıştıklarını kaydetti.
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