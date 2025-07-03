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        Mersin'de bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Mut ilçesinde bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:48
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        Mersin'de bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin'in Mut ilçesinde bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Hisar Mahallesi'nde bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bu arada, yangın nedeniyle bir evde hasar oluştu.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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