Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akdere Mahallesi Kargı mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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