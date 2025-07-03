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        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:29 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:29
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        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Akdere Mahallesi Kargı mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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