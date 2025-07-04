Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı.

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