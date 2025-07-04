Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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