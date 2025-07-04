Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davada karar çıktı

Tutuksuz sanık R.B. ise beraat etti.

A.E. N.B. ve Ö.B. ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçu"ndan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Söz verilen sanık Ziya Ecer de süreç içinde kendisinin yanlışları olduğunu dile getirerek, Pınar Bayrak'ı öldürme amacının olmadığını iddia etti.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar A.E, N.B. ve Ö.B. beraatlerini talep etti.

Taraf avukatlarının dinlenildiği duruşmada müşteki yakınları, Ecer ve tutuksuz yargılanan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Ecer, "delil kararttıkları" iddia edilen tutuksuz sanıklar A.E, N.B, Ö.B. ve hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Bayrak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

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