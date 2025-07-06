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        Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:08 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:08
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        Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücü E.Z'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, kazada ağır yaralanan Zeynep Şen'in (7), Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde dün, Yasin Şen'in (44) kullandığı 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden E.Z. (26) idaresindeki 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Yasin, Zekiye (41), Yusuf (14), Fehime (75) ve Mahmut Şen (72) yaşamını yitirmiş, Zeynep Şen ise ağır yaralanmıştı. Yaralı çocuk Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tır sürücüsü E.Z. gözaltına alınmıştı.

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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