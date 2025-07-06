Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı

Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde dün, Yasin Şen'in (44) kullandığı 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden E.Z. (26) idaresindeki 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Yasin, Zekiye (41), Yusuf (14), Fehime (75) ve Mahmut Şen (72) yaşamını yitirmiş, Zeynep Şen ise ağır yaralanmıştı. Yaralı çocuk Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tır sürücüsü E.Z. gözaltına alınmıştı.

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