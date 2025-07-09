Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Eğriçam Mahallesi'ndeki müstakil evde inceleme yaptı.
Ekipler, ikametin girişi, merdiven boşluğu ve odalarında atık istiflendiğini belirledi.
Adresten iş makinesi yardımıyla çıkarılan çöpler, 10 kamyona yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de atıklardan arındırılan evde ilaçlama yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.
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