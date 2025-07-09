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        Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:40
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        Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Eğriçam Mahallesi'ndeki müstakil evde inceleme yaptı.

        Ekipler, ikametin girişi, merdiven boşluğu ve odalarında atık istiflendiğini belirledi.

        Adresten iş makinesi yardımıyla çıkarılan çöpler, 10 kamyona yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri de atıklardan arındırılan evde ilaçlama yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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