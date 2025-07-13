Mersin'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Mavi (20) idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Mustafa Mert A'yı (22) hastaneye kaldırdı.
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