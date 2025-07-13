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        Mersin'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 23:20 Güncelleme: 13.07.2025 - 23:20
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        Mersin'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.

        Hasan Hüseyin Mavi (20) idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Mustafa Mert A'yı (22) hastaneye kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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