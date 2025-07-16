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        Anamur-Bozyazı Ziraat Odası yönetiminden Kaymakam Duru'ya ziyaret

        Anamur-Bozyazı Ziraat Odası yönetimi, Kaymakam Kemal Duru'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:22
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        Anamur-Bozyazı Ziraat Odası yönetiminden Kaymakam Duru'ya ziyaret
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        Anamur-Bozyazı Ziraat Odası yönetimi, Kaymakam Kemal Duru'yu ziyaret etti.

        Anamur ilçesine atanan Kaymakam Duru, Oda Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Meclis Başkanı Adem Çevik ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

        Duru'ya görevinde başarı dileyen Gümüş, bölgenin tarımsal yapısı ve üretici sorunları hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duru da heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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