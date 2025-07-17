Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Suç geliriyle elde edildiği belirlenen 15 tapu ve 23 araca da ele konulmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino ve masaj salonları ile günübirlik konaklama tesislerine operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Mağdur 4 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün polis ekiplerince Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino ve masaj salonları ile günübirlik konaklama tesislerine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlının işlemleri tamamlandı.

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