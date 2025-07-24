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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:05
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        H.B. idaresindeki 33 BBA 217 plakalı otomobil ile M.S. (41) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Altaylılar Mahallesi Turan Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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