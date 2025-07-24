Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.B. idaresindeki 33 BBA 217 plakalı otomobil ile M.S. (41) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Altaylılar Mahallesi Turan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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