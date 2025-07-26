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        Anamur'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:00
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        Anamur'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Camisi'nde eğitim alan 4-6 yaşındaki öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

        Polisler, çocuklara tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarıda bulundu.

        İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, eğitimlerle çocukların hem imanlarının hem de sosyal bilinçlerinin güçlendirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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