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        Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor

        SERKAN AVCİ - Akdeniz'de av yasağının başlamasının ardından mesailerini kıyının 12 mil ötesindeki uluslararası sularda sürdüren Mersinli balıkçılar, umdukları balık bolluğunu bulamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:06
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        Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor
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        SERKAN AVCİ - Akdeniz'de av yasağının başlamasının ardından mesailerini kıyının 12 mil ötesindeki uluslararası sularda sürdüren Mersinli balıkçılar, umdukları balık bolluğunu bulamadı.

        "Vira bismillah" diyerek geçen yıl 15 Eylül'de açıldıkları mavi sularda geçirdikleri verimli dönemi 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla tamamlayan balıkçılar, Mersin Balıkçı Barınağı'na demirledikleri teknelerinde ağların tamirini ve motorlarının bakımını yaptı.

        Bakım sürecinin ardından Akdenizli balıkçılar, kıyının 12 mil ötesindeki uluslararası sularda yeniden mesaiye çıktı.

        Türk kıyılarında verimli geçen sezon sonrası uluslararası sularda avlanan balıkçılar, umdukları balık bolluğunu bulamadı.

        Bazı balıkçılar, işlerin kötü gitmesi nedeniyle teknelerini bakıma alıp Akdeniz'deki Türk kara sularında 15 Eylül'den sonra başlayacak yeni sezonu bekliyor.

        - "Kırmızı karides ve istavritte düşüş var"

        Balıkçılardan Abdullah Dilgil, AA muhabirine, uluslararası sulardaki günlerinin verimsiz geçtiğini söyledi.

        Sezonun beklentilerinin altında gittiğini dile getiren Dilgil, şöyle konuştu:

        "Uluslararası sularda sezon iyi geçmiyor. Balık düşüklüğü var. Gidiyoruz, geliyoruz ama pek verim yok. Teknelerimizi bağladık, şu anda çalışmıyor. Durgunluk var, kurtarmıyor. Daha önce hiç böyle bir sezon görmedik. İnşallah bundan sonra iyi olur. Kırmızı karides ve istavritte düşüş var. Şimdi Türk sularındaki yeni sezon için teknelerimizi hazırlıyoruz."

        Abdullah Demirok da uluslararası sularda iyi sezon geçiremedikleri için Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 15 Eylül'ü beklediklerini ifade ederek, "Balıkta yarı yarıya yakın düşüş var. Bu nedenle teknelerimizdeki ağların bakımına başladık. Zamanımızı böyle geçirmeye çalışıyoruz. Türk kara sularındaki yeni sezona hazırlık yapıyoruz." dedi.

        Doğan Köksal da denizlerde balık popülasyonunun iyi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "15 Nisan'dan bugüne kadar geçen süreçte önceki sezona göre yüzde 70 düşüş var. Herkes erkenden teknelerini bağladı. Çok durgun bir sezon geçirdik. Kırmızı barbun bitme noktasında. Kırmızı karideste de düşüş yüzde 70 seviyelerinde. Şu an pek çalışan balıkçı arkadaşımız yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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