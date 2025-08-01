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        Tarsus'ta Kur'an kursu öğrencileri ormanı temizledi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:51 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:51
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        Tarsus'ta Kur'an kursu öğrencileri ormanı temizledi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.

        Tarsus Müftülüğünün açıklamasına göre, Gülek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Gülek Mahallesi'ndeki ormanda temizlik gerçekleştirildi.

        Öğrenciler tarafından toplanan çöpler, poşetlere doldurularak çevreden kaldırıldı.

        Etkinlikte öğrencilere, rehber öğretmenleri ve din görevlileri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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