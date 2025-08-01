Tarsus'ta Kur'an kursu öğrencileri ormanı temizledi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla ormanlık alanda temizlik etkinliği yapıldı.
Tarsus Müftülüğünün açıklamasına göre, Gülek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Gülek Mahallesi'ndeki ormanda temizlik gerçekleştirildi.
Öğrenciler tarafından toplanan çöpler, poşetlere doldurularak çevreden kaldırıldı.
Etkinlikte öğrencilere, rehber öğretmenleri ve din görevlileri de eşlik etti.
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