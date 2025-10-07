Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde evinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde evinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elindeki eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin ikametinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu.

        Eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Zanlının İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu

        Benzer Haberler

        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 14 yaralı- Ye...
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 14 yaralı- Ye...
        Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor
        Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı
        GÜNCELLEME - Mersin'de şarampole yuvarlanan işçi servisindeki 4 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME - Mersin'de şarampole yuvarlanan işçi servisindeki 4 kişi öldü,...
        Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi öldü, 14 kişi yaralan...
        Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi öldü, 14 kişi yaralan...
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 mahallenin yolları yenileniyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 mahallenin yolları yenileniyor