        Mersin Haberleri

        Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 6 tarım işçisi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:20
        Sürücüsü öğrenilemeyen 33 BAA 541 plakalı tarım işçisi taşıyan minibüs, Esenpınar Mahallesi Alıca mevkisinde devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 işçi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

