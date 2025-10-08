Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 6 tarım işçisi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 BAA 541 plakalı tarım işçisi taşıyan minibüs, Esenpınar Mahallesi Alıca mevkisinde devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 işçi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.