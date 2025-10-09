Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de polisten kaçan alkollü sürücüye 43 bin 674 lira ceza

        Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan alkollü minibüs sürücüsüne 43 bin 674 lira ceza ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:52 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de polisten kaçan alkollü sürücüye 43 bin 674 lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan alkollü minibüs sürücüsüne 43 bin 674 lira ceza ceza uygulandı.

        Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'nde 33 AUG 024 plakalı minibüsün sürücüsü S.A, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Ekipler, kovalama sonucu S.A'yı Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yakaladı.

        Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 43 bin 674 lira ceza kesildi.

        Sürücü belgesine 5 yıl el konulan S.A, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'den İlçe Müftüsü Fidan'a ziyaret
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'den İlçe Müftüsü Fidan'a ziyaret
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında günlük çevresel izleme yapılıyor
        Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında günlük çevresel izleme yapılıyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk ev kontrollü yıkıldı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde metruk ev kontrollü yıkıldı
        AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes'ten şehit eşin...
        AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes'ten şehit eşin...
        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi defnedildi
        Mersin'de minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi defnedildi