Hatayspor-Çorum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK'ya 4-1 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, "İşimizi yapmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Buna inandığım için hala buradayım." dedi.

Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay için zor bir haftadan geçtiklerini söyledi.

Üst seviyeye ulaşamadıklarını ve bunun bahane olmadığını dile getiren Almedia, oyuncularına hala inandığını ve güvendiğini ifade etti.

Rakiplerinin iyi oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Almedia, şöyle konuştu:

"Kolay günlerden geçmiyoruz ama vazgeçmeyeceğiz. Bugün bizim günümüz olmadı. Önümüzdeki maça bakacağız. Geleceğe odaklanacağız. Her şey yoluna girecek. Buna inanıyoruz. İşimizi yapmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Buna inandığım için hala buradayım. Her şeyin yoluna girmesini temenni ediyorum."

- Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş da takıma geldiğinden bu yana oyunlarının geliştiğini dile getirdi.