Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç. (27), Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Mersin'de otomobilin çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, tutuklu sürücünün "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

