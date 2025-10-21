Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkokapan Mersin" operasyonuna ilişkin konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen "Narkokapan Mersin" operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 370 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 17:57 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkokapan Mersin" operasyonuna ilişkin konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen "Narkokapan Mersin" operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 370 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

        Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı basın açıklamasında, Mersin'de vatandaşların hayatına kasteden zehir tacirlerine karşı geniş kapsamlı operasyon düzenlediklerini belirtti.

        Operasyonun adının "Narkokapan Mersin" olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu operasyonda hedefimizde, organize suç örgütleri ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük." diye konuştu.

        Yerlikaya, şafak vaktinde operasyonun "düğmesine basıldığını" ifade ederek, Mersin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ve 1 helikopterin yer aldığını bildirdi.

        Operasyonun devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Eş zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık. Halen operasyonumuz sürüyor." dedi.

        - "Uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir"

        Mersin'in, Akdeniz'de bulunan en önemli liman kentlerinden biri ve ülkenin stratejik kapısı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Bugün bu şehir, Bakanlığımızın uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kapsamlı ve organize hamlelerinden birine sahne olmuştur. Şunu özellikle belirtmek isterim, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir. Finansman kaynakları, yöntemleri, hedefleri çoğu zaman ortaktır. Gençlerimizi hedef alır, toplumun direncini kırmaya çalışır. Bu yüzden bizim mücadelemiz de çok boyutludur. Hem arzla hem taleple aynı anda savaş veriyoruz. Üreticiye, taşıyıcıya, depocuya, torbacısına, baronuna, bu zincirin her halkasıyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz."

        - "Suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz"

        Yerlikaya, sadece sokakta değil siber dünyanın karanlık ağlarında da 7 gün 24 saat iş başında olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Artık mücadelemizi yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri, veri tabanlı hedefleme ve yapay zeka destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz. Dijital mecralarda, 'dark web'de, şifreli mesajlaşma platformlarında, kripto para transferlerinde iz sürüyor, bıraktıkları her dijital izi takip ediyoruz. Evet, suç odakları yöntem değiştiriyor ama biz de kendimizi her gün yeniliyoruz. Siber devriyelerimizin, veri analitiği ve dijital istihbarat kabiliyetlerini sürekli güncelliyoruz ve bu stratejinin başarısını, sahadaki somut sonuçlar gösteriyor."

        Bu Kabine döneminde uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 89 bin 69 zehir tacirinin tutuklandığını, 217 ton uyuşturucu ve 246 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini paylaşan Yerlikaya, bu süreçte 331 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini vurguladı.

        Yerlikaya, "Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Güvenlik teşkilatlarımızın alın terinin kaydıdır. Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine, er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız, bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ali Yerlikaya, operasyonda emeği geçen kurumlara ve personele teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
        Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya: Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 370 şüph...
        Bakan Yerlikaya: Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 370 şüph...
        Savcı, ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücü için 9 yıl...
        Savcı, ödüllü keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücü için 9 yıl...
        Mersin'de devrilen servis aracındaki 4 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen servis aracındaki 4 kişi yaralandı
        Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada mütalaa açı...
        Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne ilişkin davada mütalaa açı...
        Hava yolu firmasının personelini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaral...
        Hava yolu firmasının personelini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaral...
        Gülnar Kaymakamı Şanal ve Belediye Başkanı Önge muhtarlarla buluştu
        Gülnar Kaymakamı Şanal ve Belediye Başkanı Önge muhtarlarla buluştu