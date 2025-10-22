Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti lehine vergi ödemeleri dahil yerelleştirme hacmi 11 milyar dolara ulaştı. Projeye farklı aşamalarda tedarikçi ve yüklenici olarak yaklaşık 2 bin şirket katıldı." dedi.

Butckikh, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Balıkçılık Turnuvası kapsamında Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Butckikh, Türkiye'nin nükleer enerjinin geliştirilmesi yönünde adım attığını ve Rusya'yı ortağı olarak seçtiğini hatırlattı.

Rosatom'un nükleer santral inşa ederken yabancı müşterilere kapsamlı çözüm sunduğunu belirten Butckikh, şöyle konuştu:

"Ayırt edici özelliğimiz proje hayata geçirildikten sonra bile ortaklarımızı desteklemeye devam etmemizdir. İhtiyaçlara bağlı olarak, projenin yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında yardımımızı öneriyoruz. Söz konusu çözüm, yakıt tedariki ve nükleer santralin bakımı, işletilmesine destek, kullanılmış nükleer yakıtın yönetimi ve ayrıca yerel sanayinin projeye büyük ölçekli katılımını içerir. Halkın desteği nükleer sektördeki projelerin uygulanması için önemli koşullardan biri ve sürdürülebilirliklerinin garantisidir."

Türk tedarikçilerin projeye dahil edilmesine özel önem verdiklerini anlatan Butckikh, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti lehine vergi ödemeleri dahil yerelleştirme hacmi 11 milyar dolara ulaştı. Projeye farklı aşamalarda tedarikçi ve yüklenici olarak yaklaşık 2 bin şirket katıldı." diye konuştu. - "Santralde yaklaşık 4 bin kişi çalışacak" Butckikh, Türk şirketlerinin nükleer sektörün gereksinimlerine hızla uyum sağladığını, üretim süreçlerini adapte ettiğini ve iyileştirdiğini dile getirdi. Akkuyu NGS sahasının, bölgenin en büyük işverenlerinden biri olduğunu vurgulayan Butckikh, "İnşaatın zirve aşamalarında sahada on binlerce kişi çalıştı. Dört güç ünitesinin tamamı devreye alındığında, santralde yaklaşık 4 bin kişi çalışacak. Bu sadece işletme personelidir." ifadesini kullandı. Butckikh, Akkuyu NGS inşaat sahasındaki dört güç ünitesinin, yardımcı binaların ve yapıların tesislerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Üçüncü güç ünitesinde reaktör basınç kabının tasarlanan konumuna yerleştirildiğini ve makine dairesinde türbin ünitesi temelinin montajı ve betonlaması tamamlandığının bilgisini veren Butckikh, dördüncü güç ünitesinde de kor tutucunun kurulduğunu, türbin binası temelinin betonlamasının yapıldığını dile getirdi.

Sergei Butckikh, inşaat sahasının seçiminin oldukça uzun ve çok aşamalı bir süreçten sonra belirlendiğini ifade etti. Modern nükleer santrallerinin çevreye, insan sağlığına, yerel balıkçılığa, tarıma ve deniz ekosistemine olumsuz etki yapmadığını belirten Butckikh, şu değerlendirmelerde bulundu: "Nükleer santralin flora ve fauna için güvenliğini doğrulayan pratik araçlardan biri balıkçılık turnuvasıdır. Bu yarışmaların katılımcıları, uzmanların dozimetrik kontrolle incelediği balıkları yakalar. Uzmanlar, nükleer santral yakınındaki su kütlelerindeki balıkların insan tüketimi için uygun olduğunu ve dolayısıyla suyun temiz ve güvenli olduğunu doğrular. Su kütlelerindeki su kalitesi, kimyasal analiz uzmanları tarafından titizlikle izlenir. Deşarjda suyun teknik normalleştirilmesi için kullanılan maddelerin kalıntılarının bulunmadığını kontrol ederler. Nükleer santral yakınındaki suyun durumu, diğer su kütlelerine göre daha yakından takip edildiği için bu su kütleleri balıkçılık için daha güvenli kabul edilir."

Butckikh, Akkuyu NGS inşaat bölgesinde 2014 yılından bu yana balıkçılık yarışmalarının düzenlendiğini, elektrik üretimine başladığında da bu tür turnuvaları yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Akkuyu NGS sahasında şu anda birinci güç ünitesinin devreye alma testleri aşamasında olduğunu belirten Butckikh, "Birinci güç ünitesi devreye alma kompleksinin tesislerinde genel inşaat ve montaj çalışmaları tamamlandı, ana reaktör adası ekipmanı kuruldu, devreye alma işlemleri ve tüm sistemlerin kontrolü sürüyor. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi işletmeye alındığında, tek başına yılda 8,7 milyar kilovatsaatten fazla elektrik üretecek. Bu hacim, örneğin Mersin ve Adana'nın bir kısmında yaşayan 3-4 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayabilir." diye konuştu. Butckikh, Akkuyu NGS işletme personelinin hedefli eğitim programını da başarıyla uygulandığını kaydetti. - Basın mensupları Akkuyu NGS inşaat sahasını gezdi Program kapsamında daha sonra basın mensupları Akkuyu NGS sahasını gezdi.