Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen şenliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:33 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen şenliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gülnar Belediyesi işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen şenlik, ilçedeki düğün salonunda yapıldı.

        Çocuklar için çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahnelendi.

        Baloncuk gösterisi sunulan şenlikte çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

        Etkinliğe, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Belediye Başkanvekili Huriye Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ayvacı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Tarsus'ta 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülen 26 öğrenci tabur...
        Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülen 26 öğrenci tabur...
        Bozyazı ilçesinde "3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği yap...
        Bozyazı ilçesinde "3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği yap...
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası hayatını kaybetti
        Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin babası hayatını kaybetti