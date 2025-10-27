Gülnar ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi

Etkinliğe, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Belediye Başkanvekili Huriye Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ayvacı da katıldı.

Çocuklar için çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gülnar Belediyesi işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen şenlik, ilçedeki düğün salonunda yapıldı.

