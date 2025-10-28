Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan gaziye ziyaret

Gazi Gümüş de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydederek, Topsakaloğlu'na teşekkür etti.

Topsakaloğlu, ziyarete vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan gazilere minnet duyduklarını belirtti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Hasan Gümüş ve ailesini ziyaret etti.

