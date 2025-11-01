Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Valiliğinden çocuğuna kötü muamelede bulunan anneye ilişkin açıklama:

        Mersin Valiliği bir annenin çocuğuna kötü muamelede bulunmasına ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 19:06 Güncelleme: 01.11.2025 - 19:06
        Mersin Valiliğinden çocuğuna kötü muamelede bulunan anneye ilişkin açıklama:
        Mersin Valiliği bir annenin çocuğuna kötü muamelede bulunmasına ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Mersin'de bir anne, 'istemiyorum seni defol' diyerek küçük çocuğunu ağlattı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, anne B.G'nin 15 Eylül'de çocuğuyla yurt dışına çıktığı ve halen Türkiye'de bulunmadığı tespit edilmiştir. Aileye yönelik sosyal inceleme süreci sürmekte olup, annenin Türkiye'ye dönüşü sonrasında gerekli idari işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

