Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası sona erdi

        Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde Yenişehir ilçesindeki bir otelde organize edilen şampiyonanın dördüncü gününde final müsabakaları yapıldı.

        Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya adına 100'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye adına 8 milli sporcu yarıştı.

        Kadınlar ve erkekler kategorisindeki müsabakalarda "bench press", "squad" ve "deadlift" disiplinlerinde madalya mücadelesi verildi.

        Organizasyonda 5'i altın, 1'i gümüş, 8'i bronz 14 madalya kazanan Türkiye, şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

        Müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

        Şampiyonada Ukrayna (29 altın, 12 gümüş, 2 bronz) ve Rusya (tarafsız ülke) 43'er madalya (24 altın, 15 gümüş, 4 bronz), Türkiye 14 madalya (5 altın, 1 gümüş, 8 bronz), Gürcistan 10 madalya (5 altın, 2 gümüş, 3 bronz), Kenya 15 madalya (2 altın, 6 gümüş, 7 bronz) kazanma başarısını gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Mersin'de aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Mersin'de aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        MSK Basketbol Akademi kapılarını açılıyor
        MSK Basketbol Akademi kapılarını açılıyor
        Mersin'de, çocuğuna davranışı tepki çeken annenin görüntülerine inceleme (2...
        Mersin'de, çocuğuna davranışı tepki çeken annenin görüntülerine inceleme (2...
        Mersin Valiliğinden çocuğuna kötü muamelede bulunan anneye ilişkin açıklama...
        Mersin Valiliğinden çocuğuna kötü muamelede bulunan anneye ilişkin açıklama...
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de sürüyor
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de sürüyor
        Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasının inşaatı sürüyor
        Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasının inşaatı sürüyor