Yenişehir ilçesinde kaldırımı işgal eden malzemeler toplandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlara konulmaları nedeniyle yaya trafiğini olumsuz etkileyen malzemeleri kaldırdı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Hürriyet ve Bahçelievler mahallelerinde kaldırım işgali denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, yayaların kullanımına ayrılan kaldırımlar ile yolları işgal eden malzemeler toplandı.

İş makinelerinin kullanıldığı denetimde, kamuya ait alanlara konulan saksı, flama, afiş, duba ve reklam tabelaları da kaldırıldı.

Denetimlerin ardından üç mahalledeki 2 cadde ve 10 sokakta işgal edilen alanlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.