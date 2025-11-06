Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Yenişehir ilçesinde kaldırımı işgal eden malzemeler toplandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlara konulmaları nedeniyle yaya trafiğini olumsuz etkileyen malzemeleri kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:03 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenişehir ilçesinde kaldırımı işgal eden malzemeler toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlara konulmaları nedeniyle yaya trafiğini olumsuz etkileyen malzemeleri kaldırdı.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Hürriyet ve Bahçelievler mahallelerinde kaldırım işgali denetimi yaptı.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, yayaların kullanımına ayrılan kaldırımlar ile yolları işgal eden malzemeler toplandı.

        İş makinelerinin kullanıldığı denetimde, kamuya ait alanlara konulan saksı, flama, afiş, duba ve reklam tabelaları da kaldırıldı.

        Denetimlerin ardından üç mahalledeki 2 cadde ve 10 sokakta işgal edilen alanlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        İnşaatta beton dökerken elektrik akımına kapılan işçi öldü
        İnşaatta beton dökerken elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Anamur'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Anamur'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mersin Valisi Atilla Toros, 10 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Mersin Valisi Atilla Toros, 10 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalleri Anamur'da yapılacak
        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalleri Anamur'da yapılacak
        Devrilen kamyon, sıkmacıya ramak kala durdu
        Devrilen kamyon, sıkmacıya ramak kala durdu
        33 yıldır ailece mangal kömürü üretiyorlar
        33 yıldır ailece mangal kömürü üretiyorlar