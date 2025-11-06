Yenişehir ilçesinde kaldırımı işgal eden malzemeler toplandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlara konulmaları nedeniyle yaya trafiğini olumsuz etkileyen malzemeleri kaldırdı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırımlara konulmaları nedeniyle yaya trafiğini olumsuz etkileyen malzemeleri kaldırdı.
Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Hürriyet ve Bahçelievler mahallelerinde kaldırım işgali denetimi yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, yayaların kullanımına ayrılan kaldırımlar ile yolları işgal eden malzemeler toplandı.
İş makinelerinin kullanıldığı denetimde, kamuya ait alanlara konulan saksı, flama, afiş, duba ve reklam tabelaları da kaldırıldı.
Denetimlerin ardından üç mahalledeki 2 cadde ve 10 sokakta işgal edilen alanlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.