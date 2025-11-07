Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Önge, yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla andığını belirtti.
10 Kasım'ın, Türk milleti için sadece bir matem günü olmadığını kaydeden Önge, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Aynı zamanda Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini, devrimlerini ve ilke inkılaplarını bir kez daha hatırlama, bu mirasa sahip çıkma ve geleceğe taşıma konusundaki kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Emanetlerine layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz."
