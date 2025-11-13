Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de binanın dış cephesindeki asansörün düşmesi sonucu bir kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:22
        Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binanın dış cephesindeki asansörün düşmesi sonucu 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katında ikamet eden Hatice Arıkan (80), zemine inmek için dış cephede kurulu asansöre bindi.

        Arıkan'ın binmesinin ardından kabin henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hatice Arıkan'ın cesedi morga gönderildi.

        Asansörün, halat kopması sonucu düştüğü iddiası üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

