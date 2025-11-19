Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:36 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Operasyonda, örgütün sözde yönetim sorumlusu olduğu yönündeki bilgiler doğrultusunda A.A. isimli şüpheli şahıs yakalanmış ve tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        DEAŞ'ın sözde yöneticisi Mersin'de yakalandı
        DEAŞ'ın sözde yöneticisi Mersin'de yakalandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutukl...
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutukl...
        Mersin'de DEAŞ'ın finans ağı çökertildi: 7 tutuklama
        Mersin'de DEAŞ'ın finans ağı çökertildi: 7 tutuklama
        Hatip Emlek, dünya şampiyonası yolcusu
        Hatip Emlek, dünya şampiyonası yolcusu
        Balıkçıların dostu: Göç etmeyen caretta carettalar limanı mesken tuttu
        Balıkçıların dostu: Göç etmeyen caretta carettalar limanı mesken tuttu
        Akdeniz Belediye Sporun şampiyon sporcusu dünya arenasında
        Akdeniz Belediye Sporun şampiyon sporcusu dünya arenasında