Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Açıklamada, "Operasyonda, örgütün sözde yönetim sorumlusu olduğu yönündeki bilgiler doğrultusunda A.A. isimli şüpheli şahıs yakalanmış ve tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

